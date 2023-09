Президент Молдовы осудила обстрелы РФ портовой инфраструктуры Одесской области

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области.

Об этом она заявила в воскресенье в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine.