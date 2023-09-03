Президент Молдовы осудила обстрелы РФ портовой инфраструктуры Одесской области

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области.

Об этом она заявила в воскресенье в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 3, 2023

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области.

Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских.

Минобороны РФ в воскресенье заявило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области.

Порт Рени расположен на границе Украины с Румынией, неподалеку от границы с Молдовой.