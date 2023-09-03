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Президент Молдовы осудила обстрелы РФ портовой инфраструктуры Одесской области

Воскресенье, 3 сентября 2023, 13:48

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на обстрелы России портовой инфраструктуры в Одесской области.

Об этом она заявила в воскресенье в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что решительно осуждает грубое нападение России на портовую инфраструктуру в Одесской области. 

"Россия должна быть привлечена к ответственности за каждый разрушенный объект инфраструктуры. Мои мысли со всеми пострадавшими. Молдова твердо стоит на стороне Украины", – написала президент Молдовы.

В ночь на 3 сентября россияне атаковали 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131" юг Одесской области.

Воздушные силы уничтожили 22 БпЛА. Есть попадания в припортовую инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, пострадали двое гражданских. 

Минобороны РФ в воскресенье заявило, что российские военные нанесли удар беспилотниками по топливохранилищу в порту Рени Одесской области.

Порт Рени расположен на границе Украины с Румынией, неподалеку от границы с Молдовой.

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