Шольц: Количество беженцев в Германии слишком велико

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную иммиграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телерадиокомпании Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает DW.

По его словам, более 70 процентов всех мигрантов не имели регистрации, хотя до прибытия в Германию почти все они находились в других странах Евросоюза.

"Количество беженцев, которые стремятся попасть в Германию, сейчас слишком велико", – сказал Шольц.

Лидер немецкого правительства также объявил о намерении до ноября разработать систему контроля иммигрантов, предусматривающую фиксированное количество беженцев для муниципалитетов.

"Федеральное правительство полностью едино в том, чтобы остановить нелегальную миграцию в Евросоюз. Это можно сделать только совместно и солидарно. Германия сделает все возможное, чтобы помочь", – добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Напомним, на этой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией, чтобы бороться с тайным проездом нелегальных мигрантов. Польша, со своей стороны, начала проверки на границе со Словакией.

Накануне министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.