Шольц: Количество беженцев в Германии слишком велико
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную иммиграцию с помощью более строгого пограничного контроля.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью телерадиокомпании Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает DW.
По его словам, более 70 процентов всех мигрантов не имели регистрации, хотя до прибытия в Германию почти все они находились в других странах Евросоюза.
"Количество беженцев, которые стремятся попасть в Германию, сейчас слишком велико", – сказал Шольц.
Лидер немецкого правительства также объявил о намерении до ноября разработать систему контроля иммигрантов, предусматривающую фиксированное количество беженцев для муниципалитетов.
"Федеральное правительство полностью едино в том, чтобы остановить нелегальную миграцию в Евросоюз. Это можно сделать только совместно и солидарно. Германия сделает все возможное, чтобы помочь", – добавил Шольц.
Ранее сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".
Напомним, на этой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией, чтобы бороться с тайным проездом нелегальных мигрантов. Польша, со своей стороны, начала проверки на границе со Словакией.
Накануне министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.