В Румынии признали, что после атаки "Шахедов" из РФ нашли что-то "похожее на обломки дрона"

Министр обороны Румынии впервые признал, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.

Об этом сообщает Antena 3 CNN, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Анджел Тылвар подтвердил в эксклюзивном комментарии журналистам, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки российского дрона, возле села Плауру на территории жудеца Тулча – напротив украинского Измаила. Населенные пункты разделяет только русло Дуная.

Как известно, сначала Бухарест категорически отрицал падение на территории Румынии российских "Шахедов", которыми атаковали украинские порты на Дунае.

"Мы обследовали очень большую территорию, включая ту, о которой говорили публично, и могу подтвердить, что в этом районе нашли фрагменты, которые могут быть обломками дрона", – сказал Анджел Тылвар. По его словам, найденные фрагменты не представляют угрозы.

"Мы видим, что за достаточно короткое время произошла серия российских атак против украинской портовой инфраструктуры и складов, и, думаю, нам важно усилить меры бдительности. У нас будет больше пунктов наблюдения, больше патрулей", – добавил министр, отметив, что едет общаться с властями городков, ближайших к границе с Украиной.

Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

Румынская сторона фактически отрицала инцидент и заявила, что "использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.

В феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.