Блінкен у Києві поїв у McDonald's разом із Кулебою

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва відвідав ресторан швидкого харчування McDonald's разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Відео із Блінкеном та Кулебою в McDonald's опублікували у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Очільники зовнішньополітичних відомств взяли порцію картоплі фрі на двох, а Кулеба ще взяв пиріжок.

"Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's...Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок", – розповів Кулеба Блінкену.

У відповідь американський держсекретар сказав: "Зі мною такого ніколи не було".

"When I was a student, my best hangover food was actually to go to @McDonalds ... I would go to McDonalds and buy double cheeseburger, big Coke, and that would be my hangover breakfast"



-- Ukraine foreign affairs minister @DmytroKuleba @SecBlinken – "That never happened to me" pic.twitter.com/UiMoiRCgjC