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Блінкен у Києві поїв у McDonald's разом із Кулебою

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Середа, 6 вересня 2023, 22:36

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва відвідав ресторан швидкого харчування McDonald's разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Відео із Блінкеном та Кулебою в McDonald's опублікували у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Очільники зовнішньополітичних відомств взяли порцію картоплі фрі на двох, а Кулеба ще взяв пиріжок.

"Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's...Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок", – розповів Кулеба Блінкену.

У відповідь американський держсекретар сказав: "Зі мною такого ніколи не було".

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу. 

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Кулеба США