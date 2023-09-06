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Блинкен в Киеве поел в McDonald's вместе с Кулебой

Видео
Среда, 6 сентября 2023, 22:36

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев посетил ресторан быстрого питания McDonald's вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Видео с Блинкеном и Кулебой в McDonald's опубликовали в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Руководители внешнеполитических ведомств взяли порцию картофеля фри на двоих, а Кулеба еще взял пирожок.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's ... Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак", – рассказал Кулеба Блинкену.

В ответ американский госсекретарь сказал: "Со мной такого никогда не было".

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

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Кулеба США