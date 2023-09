Блинкен в Киеве поел в McDonald's вместе с Кулебой

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев посетил ресторан быстрого питания McDonald's вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Видео с Блинкеном и Кулебой в McDonald's опубликовали в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Руководители внешнеполитических ведомств взяли порцию картофеля фри на двоих, а Кулеба еще взял пирожок.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's ... Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак", – рассказал Кулеба Блинкену.

"When I was a student, my best hangover food was actually to go to @McDonalds ... I would go to McDonalds and buy double cheeseburger, big Coke, and that would be my hangover breakfast"



-- Ukraine foreign affairs minister @DmytroKuleba @SecBlinken – "That never happened to me" pic.twitter.com/UiMoiRCgjC