У Румунії заговорили про евакуацію мешканців сіл навпроти українських портів на Дунаї

У Румунії почали обговорювати евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів через регулярні російські обстріли.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Мер комуни Чаталкіой заявив, що говорив з міністром оборони про потенційне відселення мешканців села Плауру, що навпроти Ізмаїла, оскільки Ізмаїл постійно зазнає російських атак, а від румунського села його відділяє лише 300 метрів. Мер закликав запропонувати мешканцям, які цього забажають, переїзд з наданням житла і харчування – так, як Румунія допомагала українським біженцям на початку повномасштабної війни.

Місцеві мешканці у коментарях зізнаються, що побоюються не прокинутись наступного ранку, але "майже звикли" і не хочуть залишати села, де прожили більшу частину життя.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

До цього інциденту Румунія також кілька разів перевіряла, чи падали на її територію уламки дронів після російських атак на українські порти на Дунаї.



