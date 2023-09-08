В Румынии введут меры защиты населения напротив украинских портов на Дунае

В пятницу румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских портов на Дунае, которые обстреливает Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

Решение комитета уполномочивает Министерство национальной обороны определить районы на румынском берегу Дуная, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые бомбардируются россиянами. В этих районах должны быть введены меры защиты населения.

Среди таких мер – рассылка сообщений Ro-Alert в районах, где есть риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте".

Кроме оповещения населения сообщениями Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям проинструктируют местных жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.

В населенных пунктах Плауру и Чаталкиой , а также в других населенных пунктах, будут построены укрытия.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Также в стране начали обсуждать эвакуацию жителей сел над Дунаем напротив украинских портов.