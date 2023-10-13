США пропонують Фінляндії допомогу в розслідуванні пошкодження газогону Balticconnector

Сполучені Штати запропонували Фінляндії допомогу в розслідуванні пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує DPA.

За словами глави Пентагону, він зв'язався зі своїм фінським колегою, почувши повідомлення про атаки на підводну інфраструктуру. Він додав, що США готові зробити все можливе, щоб допомогти Фінляндії в її розслідуванні.

У відповідь на запитання, чи є якісь ознаки того, що за цим може стояти РФ, Остін заявив, що не хотів би робити припущень про те, хто міг бути до цього причетний, поки йде розслідування.

Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю.

Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку.

Водночас норвезький дослідницький інститут зафіксував ознаки можливого вибуху в ніч пошкодження газогону – хоч і суттєво слабшого, ніж тоді, коли сталася диверсія на "Північних потоках".

Читайте детальніше: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.