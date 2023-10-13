США предлагают Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

Соединенные Штаты предложили Финляндии помощь в расследовании повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море и подводного телекоммуникационного кабеля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, информирует DPA.

По словам главы Пентагона, он связался со своим финским коллегой, услышав сообщение об атаках на подводную инфраструктуру. Он добавил, что США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Финляндии в ее расследовании.

В ответ на вопрос, есть ли какие-то признаки того, что за этим может стоять РФ, Остин заявил, что не хотел бы делать предположений о том, кто мог быть к этому причастен, пока идет расследование.

Служба разведки Финляндии в четверг заявила, что не исключает возможной причастности "государственного субъекта" к повреждению газопровода Balticconnector в Балтийском море и подводного телекоммуникационного кабеля.

Финская полиция также допустила, что повреждение было вызвано "механической силой", а не взрывом.

Напомним, вечером 10 октября финская и эстонская стороны вышли с официальными заявлениями по поводу того, что в настоящее время известно о повреждении газопровода Balticconnector и кабеля передачи данных, которые соединяют страны через Финский залив.

В то же время норвежский исследовательский институт зафиксировал признаки возможного взрыва в ночь повреждения газопровода – хотя и существенно более слабого, чем тогда, когда произошла диверсия на "Северных потоках".

Читайте подробнее: Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.