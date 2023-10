Радбез ООН відхилив резолюцію РФ із закликом до перемир’я в Ізраїлі без осуду ХАМАС

Рада безпеки ООН відхилила запропоновану Росією резолюцію із закликом до перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, при цьому не засуджуючи методи останнього.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За російську резолюцію, що закликала до гуманітарного перемир’я, віддали 5 голосів "за", 4 "проти" і 6 "утрималися".

США, Британія і Франція, зокрема, проголосували проти у зв’язку з тим, що у документі не засуджують бойовиків ХАМАС за напад на Ізраїль.

"Ми не можемо підтримати резолюцію, у якій не засуджуються терористичні напади ХАМАС", – прокоментувала постпред США Барбара Вудвард.

Постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр зазначив, що у російському проєкті "не вистачає кількох важливих елементів" та натомість запропонував підтримати проєкт, внесений бразильським головуванням.

Постпред Росії Василій Нєбєнзя у зв’язку з цим заявив, що Радбез "знову став заручником планів західних держав".

Постпред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що причиною квапливого внесення російської резолюції став анонс візиту до Ізраїлю президента США Джо Байдена.

Russia has used UNSC for crude narrow interest of the dictatorship in Kremlin. Biden’s visit to Israel is a reason putin’s envoy hastily put his draft to a vote 2night even knowing well it’s a propaganda ersatz. Many put hope on Brazilian UNSC President https://t.co/8VxPMv0zoA