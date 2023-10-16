Поляку, що погрожував підірвати себе у Варшаві, загрожує до 8 років тюрми

У Польщі висунули звинувачення у неправдивому повідомленні про замінування чоловіку, який у суботу проник до пам'ятника жертвам Смоленської катастрофи у Варшаві на площі Пілсудського і погрожував підірвати вибуховий пристрій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Чоловік у масці пробрався на пам’ятник жертвам Смоленської катастрофи на площі Пілсудського у Варшаві в суботу перед полуднем. Він заявив, що має при собі вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати.

На місце події прибули співробітники поліції у формі, а також контртерористи і поліцейські перемовники. Був використаний спеціальний автомобіль "Тур".

Через кілька годин чоловік спустився з пам'ятника під впливом переговорів і був негайно затриманий.

Це 38-річний чоловік, поляк за походженням. Після того, як він спустився з пам'ятника, з'ясувалося, що він не має при собі вибухівки або інших небезпечних предметів.

Під час переговорів чоловік говорив хаотично і не формулював категоричних вимог. Він лише хотів, щоб у цих переговорах брали участь журналісти, які повинні були мати мікрофони з логотипами своїх телеканалів.

Під час допиту він не зміг логічно пояснити мотиви свого вчинку. Він лише зізнався, що хотів зробити це протягом декількох років.

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Нагадаємо, у Парижі в суботу Лувр посеред дня несподівано закрився для відвідувачів через терористичну загрозу.