Во Франции начинают судить предполагаемого "минера" Версальского дворца

Во Франции в понедельник предстанет перед судом 37-летний мужчина, которого следователи считают виновником одного из ложных сообщений о якобы взрывчатке в Версальском дворце.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мужчину задержали в пятницу в округе Версаль после того, как следователи идентифицировали его по номеру телефона после звонка о минировании дворца 19 октября.

По информации от анонимного источника в полиции, мужчина не отрицал содеянного, не смог адекватно объяснить полиции свою мотивацию и сожалеет о поступке.

Мужчина объяснил, что после серии сообщений в СМИ о фальшивых минированиях ему спонтанно захотелось сделать так же.

По информации от этого анонимного собеседника, подозреваемый – безработный, проживает с родителями и страдает легкой формой шизофрении. Ранее он не имел проблем с законом.

Судебный процесс будет публичным. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы и до 30 тысяч евро штрафа. Его состояние здоровья не является основанием для неподсудности.

Напомним, в течение прошлой недели Версальский дворец 7 раз эвакуировали из-за фальшивых сообщений о взрывчатке, последний такой случай произошел в воскресенье. Волна "минирований" коснулась также аэропортов.

Как известно, во Франции действует повышенный режим террористической угрозы после того, как в позапрошлую пятницу выходец из Чечни совершил исламистский теракт в лицее, убив учителя.

Еще одной причиной стал не связанный с этим случаем исламистский теракт в Брюсселе, где нападавший застрелил двух шведских футбольных болельщиков.