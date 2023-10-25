Республіканці визначилися з новим кандидатом на спікера Палати представників 

Республіканці у Палаті представників номінували на посаду спікера Майка Джонсона, після того як попередній номінант зняв кандидатуру під тиском трампістів одразу ж після обрання.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Голосування за Джонсона відбулося під кінець дня після того, як щойно обраний кандидатом проукраїнський Том Еммер зняв свою кандидатуру під тиском трампістів. За Джонсона віддали 128 голосів, а на другому місці опинився Маккарті з 43 голосами.

Фото: Greg Nash

51-річний Майк Джонсон є досить популярним серед колег-республіканців. Втім, поки невідомо, чи збере він 217 голосів для перемоги у фінальному голосуванні.

Як зазначає Axios, Джонсон відомий як щирий союзник Трампа і рішуче захищав його під час спроби оголосити 45-му президенту імпічмент.

Джонсон є вже четвертим номінованим кандидатом на посаду спікера Палати представників.

Минулого тижня члени Палати представників США від Республіканської партії таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера, оскільки той не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

Після того номінантами стали ще Скаліз та Еммер, але далі відмовилися продовжити змагання.

Нагадаємо, Палата представників залишається без спікера з 3 жовтня, коли посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.