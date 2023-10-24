Проукраїнський претендент на спікерство в Конгресі зняв кандидатуру під тиском трампістів

Член Палати представників від Республіканської партії Том Еммер, якого у вівторок обрали як кандидата на посаду спікера палати, через кілька годин зняв кандидатуру під тиском ультраправого, трампістського крила партії, яке відмовилось підтримати його.

Про це повідомили джерела низки американських ЗМІ, зокрема CNN і The Washington Post, пише "Європейська правда".

За підсумками кількох раундів закритих голосувань республіканців Палати представників Еммер зміг заручитись підтримкою лише 117 із них. Після цього фракція почала обговорювати, за яких умов його кандидатуру підтримають на голосуванні в палаті.

Хоча Республіканська партія має формальну більшість у нижній палаті Конгресу у 221 мандат, голоси лише п'яти республіканців дозволяють заблокувати будь-яке рішення. При цьому кількадесят представників ультраправого крила заявили, що за жодних умов не підтримають Еммера.

Втрутися в процес і експрезидент США Дональд Трамп, найпопулярніший політик серед республіканців, який прямо виступив проти нового кандидата на спікерську посаду.

Тепер, після зняття Еммером своєї кандидатури, республіканці знову мають почати процес обрання кандидата.

Зазначимо, що Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.

Саме тому особа спікера нижньої палати Конгресу має значення і для Києва. Еммер вважається прихильником підтримки України в її війні проти Росії.

Минулого тижня члени Палати представників США від Республіканської партії таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера, оскільки той не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.