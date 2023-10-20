Противник допомоги Україні втрачає підтримку на виборах спікера в Конгресі

Ультраправий республіканець Джим Джордан під час третьої спроби обрання спікером Палати представників США здобув підтримку 194 однопартійців, втративши ще три голоси за свою кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час голосування в п'ятницю проти Джордана проголосували 25 членів нижньої палати Конгресу від Республіканської партії – в порівнянні з 20 й 22 під час першого й другого турів раніше цього тижня.

Попри втрату підтримки, політик напередодні заявив, що буде й далі претендувати на спікерську посаду, розраховуючи переконати однопартійців підтримати його.

Альтернативний варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

Нагадаємо, Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.

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