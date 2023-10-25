Республиканцы определились с новым кандидатом на спикера Палаты представителей

Республиканцы в Палате представителей номинировали на должность спикера Майка Джонсона, после того как предыдущий номинант снял кандидатуру под давлением трампистов сразу же после избрания.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Голосование за Джонсона состоялось под конец дня после того, как только что избранный кандидатом проукраинский Том Эммер снял свою кандидатуру под давлением трампистов. За Джонсона отдали 128 голосов, а на втором месте оказался Маккарти с 43 голосами.

Фото: Greg Nash

51-летний Майк Джонсон является достаточно популярным среди коллег-республиканцев. Впрочем, пока неизвестно, соберет ли он 217 голосов для победы в финальном голосовании.

Как отмечает Axios, Джонсон известен как искренний союзник Трампа и решительно защищал его во время попытки объявить 45-му президенту импичмент.

Джонсон является уже четвертым номинированным кандидатом на должность спикера Палаты представителей.

На прошлой неделе члены Палаты представителей США от Республиканской партии тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, который претендовал на должность спикера, поскольку тот не смог заручиться достаточной поддержкой, зато с каждым новым раундом терял голоса.

После того номинантами стали еще Скализ и Эммер, но дальше отказались продолжить соревнования.

Напомним, Палата представителей остается без спикера с 3 октября, когда должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и о помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.