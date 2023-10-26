Опитування: США, Польща та Британія найбільше допомогли Україні у війні з РФ

Українці з помітним відривом найчастіше називають Сполучені Штати, Польщу та Велику Британію як країни, які надали Україні найбільше допомоги для протистояння повномасштабному російському вторгненню.

Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту, опубліковане в четвер, пише "Європейська правда".

Під час опитування українців просили назвати три країни чи міжнародні організації, які, на їхню думку, надавали найбільшу підтримку Україні в умовах російської військової агресії, без варіантів відповіді.

Переважна більшість – 69% – згадали Сполучені Штати, далі з помітним відривом перебувають Польща (51%) та Британія (44%). Цікаво, що ці країни очолювали рейтинг і в попередніх опитуваннях, але в порівнянні з опитуванням у лютому 2023-го суттєво впали згадки Польщі (з 71%).

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Значну кількість разів згадували й Німеччину (22%), причому її згадування значно зросло з квітня 2022-го, коли країну як значного донора допомоги Україні називав лише 1% респондентів.

Понад два відсотки українців, які брали участь в опитуванні, згадували також ЄС (7%), Литву і Францію (по 5%), НАТО (3%), Канаду, Чехію, країни Балтії загалом та окремо Естонію (по 2%). Понад 1% наводив ООН, Латвію, Нідерланди, Італію, Туреччину, Румунію, Данію та Дитячий фонд ООН.

Лише 1% респондентів не зміг назвати жодної країни чи організації, яка надавала найбільшу підтримку Україні в умовах російської військової агресії. Додамо, що розподіл респондентів за різними віковими групами й регіонами приблизно однаковий.

Опитування відбулось 9-12 вересня 2023 року шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера й охопило 2000 жителів України віком від 18 років в усіх регіонах, окрім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2 відсоткових пункти в обидва боки.

Зазначимо, що до початку великої війни серед країн, які українці назвали "дружніми", можна було виділити шість лідерів. Чотири з них мали схожі показники: це Сполучені Штати Америки (28%), Польща (26%), Німеччина (23%), Білорусь (21%). За ними йшли Литва з Грузією (по 14%).

Про те, як це змінилось за рік, читайте в матеріалі: Від рекорду Франції до провалу Грузії: кого українці вважають ключовими союзниками у війні.