Уоллес после удара России по Грозе: Германия должна передать Taurus

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

С призывом Уоллес выступил 5 октября вечером в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима соответствующая реакция. Мы сделали это со Starstreak и Storm Shadow. Теперь Германия должна направить свои ракетные комплексы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции", – заявил Уоллес.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France.