Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ, в РФ обурені

Росія повідомила, що ЦВК Молдови відмовила в акредитації кільком "російським короткостроковим спостерігачам при ОБСЄ.

Постійне представництво РФ в ОБСЄ 31 жовтня опублікувало заяву у зв'язку з цим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Через антиросійську зашореність офіційний Кишинів не вперше зловмисно порушує міжнародні зобов'язання в електоральній сфері, ухвалені в рамках ОБСЄ. (...) Вимагаємо від влади Молдови повернутися до сумлінного виконання своїх зобов'язань в електоральній сфері, а керівництва БДІПЛ – вжити термінових заходів для виправлення ситуації", – ідеться в заяві російського представництва в ОБСЄ.

ЦВК Молдови акредитувала 401 міжнародного спостерігача. У складі міжнародних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ немає жодного громадянина Росії.

Голова відділу ЦВК Молдови зі зв'язків із громадськістю Родіка Сирбу прокоментувала відмову в акредитації російським короткостроковим спостерігачам при ОБСЄ.

"Компетентні органи держави консультуються щодо списку призначених спостерігачів. У компетентних органів є право висловлювати думку щодо призначених спостерігачів. У цьому випадку Центральній виборчій комісії порекомендували утриматися від акредитації певних осіб", – зазначила Родіка Сирбу.

У комісії зазначили, що кількість спостерігачів, яким відмовили в акредитації, незначна. "Такі випадки вже були в практиці ОБСЄ. Водночас ЦВК не коментує мотивів, які лежали в основі цього рішення, оскільки це входить до компетенції органів державної влади", – сказала Родіка Сирбу.

Місцеві вибори у Молдові пройдуть 5 листопада.

На початку жовтня молдовська президентка Мая Санду заявила, що за зірваною на початку року спробою Росії влаштувати державний переворот у Молдові стояло російське терористичне угруповання "Вагнер".

Санду ще 13 лютого оприлюднила деталі ймовірного російського плану військового перевороту, що включав, за її словами, напад на державні установи та захоплення заручників.

Більше про це читайте тут: Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.