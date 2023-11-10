Канада наклала санкції на пропагандистів Кремля й дружину Ілана Шора

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю оголосило про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб із Росії, які займаються поширенням кремлівської дезінформації та пропаганди.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві канадського МЗС.

Як зазначила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції спрямовані проти осіб, які своєю роллю в підтримуваній Кремлем організації дезінформації та пропаганди війни безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України.

До санкційного списку потрапили колишній голова МЗС Росії Ігор Іванов, шестеро російських істориків і політологів, радник Шойгу Андрій Ільницький та дружина молдовського олігарха-утікача Ілана Шора Сара Шор (відома як співачка Жасмін).

Канада також запровадила санкції проти організацій, які поширюють дезінформацію. Серед них – аналітичний "Центр соціально-консервативної політики", Інститут держави і права Російської академії наук, кремлівська організація з просування Росії Russia Beyond, а також газети "Известия", "Парламентская газета" і росканал РЕН-ТВ.

"Ці суб'єкти є частиною організованої мережі, метою якої є поширення неправдивих наративів і пропаганди під виглядом експертної думки з метою легітимізації невиправданого порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України", – пояснюють в МЗС Канади.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Минулого жовтня канадське МЗС оголосило про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних і шести юридичних осіб, пов’язаних із молдовськими олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.