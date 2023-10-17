Канада наклала санкції на осіб, пов’язаних із молдовськими олігархами Шором і Плахотнюком

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок оголосила про запровадження санкцій проти дев’яти фізичних і шести юридичних осіб, пов’язаних із молдовськими олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського МЗС, яке цитує "Європейська правда".

Санкції стосуються дев’яти людей, пов'язаних із Плахотнюком, Шором – щодо яких Канада вже запровадила економічні обмеження – та політичною силою останнього, причетною до "зусиль із дестабілізації демократично обраного молдовського уряду на користь Росії".

Канада також запровадила санкції проти шести телеканалів Молдови, ліцензії на мовлення яких були анульовані молдовською урядовою комісією через поширення російської дезінформації для виправдання агресії РФ проти України.

Йдеться, зокрема, про телеканал Primul in Moldova, NTV Moldova і RTR Moldova, ліцензії на мовлення яких призупинили в грудні 2022 року – усі вони ретранслювали російські канали, де показують пропаганду про війну проти України.

У червні Канада запровадила перший раунд санкцій проти молдовських осіб, причетних до дестабілізації ситуації в країні – зокрема, Ілана Шора і пов’язаних із ним політиків.