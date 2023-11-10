США закликали КНР розібратись із компаніями, що допомагають РФ ухилятись від санкцій

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфеном закликала Пекін не допомагати Росії ухилятись від санкцій і не допускати, щоб таке відбувалось через китайські компанії.

Про це Єллен сказала на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Американська посадовиця висловила занепокоєння тим, що попри зусилля США критично важливе обладнання "уникає санкцій і потрапляє до Росії".

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб зупинити потоки матеріалів, які допомагають Росії вести цю жорстоку і незаконну війну. Ми вже запровадили санкції проти низки фірм і країн, включно з Китаєм", – наголосила Єллен.

"І ми бачимо докази того, що є деякі фірми – звісно, я не маю на увазі, що з відома китайського уряду, але деякі китайські приватні фірми можуть допомагати постачати це обладнання до Росії, а деякі фінансові інституції можуть бути залучені до сприяння цьому потоку", – додала вона.

Голова Мінфіну США сказала, що в розмовах з китайським візаві підкреслювала, що Пекін не повинен сприяти такому ухилянню Росії від санкцій.

"Ми хотіли б, щоб Китай вжив заходів (стосовно компаній, які порушують санкції. – Ред.), особливо якщо ми можемо надати інформацію (про їхні порушення. – Ред.)", – сказала Єллен.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

Цього ж висновку дійшла й американська розвідка, яка у липневому звіті писала, що КНР надає Росії військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.