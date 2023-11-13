Боррель: 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений у середу

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель спрогнозував, що новий, дванадцятий пакет санкцій проти Росії може бути погоджений і представлений уже цього тижня.

Про це Боррель сказав, виступаючи після засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу нагадав, що до 12-го пакета санкцій увійдуть "додаткові імена, більше заборон, зокрема стосовно діамантів, дії для посилення стелі цін на нафту для зменшення прибутків Росії від її продажу – не нам, а іншим, боротьба з обходом санкцій".

"Ми фіналізуємо останні деталі цього пакета. Він буде складений рішенням Ради (ЄС. – Ред.), яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати", – пояснив Боррель процедуру.

"Цей регламент Ради може бути схвалений у середу за спільною пропозицією, яку я і Європейська комісія подамо до Ради", – додав він.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюють також заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження.