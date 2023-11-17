Українські консули відвідали пункти пропуску на кордоні з Польщею, які блокують перевізники

Консули генерального консульства України в Любліні відвідали пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і "Дорогуськ – Ягодин", які два тижні блокують польські перевізники, вимагаючи скасування бездозвільної системи перетину кордону для українських візаві.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістив посол України в Польщі Василь Зварич.

За словами Зварича, українські консули зустрілись із представниками місцевої поліції, українськими перевізниками та польськими протестувальниками.

"Консули закликали польську сторону якнайшвидше розблокувати рух вантажного транспорту та забезпечити усім необхідним українських водіїв, які змушені чекати в багатокілометрових чергах", – зазначив посол.

Він, однак, додав, що польські протестувальники поки відкинули напрацьовані спільно пропозиції влади України, Польщі та Єврокомісії щодо "покращення руху вантажних перевезень через українсько-польський державний кордон".

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

Напередодні Єврокомісія попередила, що ключова вимога польських перевізників – відновлення дозвільної системи для українців – не є юридично можливою.

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