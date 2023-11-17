Зеленський анонсував конференцію оборонної промисловості України та США

Україна та Сполучені Штати у грудні проведуть спільну конференцію з питань оборони, до якої будуть долучені представники промисловості та влади.

Про це у вечірньому зверненні в п’ятницю оголосив президент Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони", – зазначив президент.

Він уточнив, що захід відбудеться у Вашингтоні у продовження Форуму оборонних індустрій, який Київ організував у себе у вересні.

"Активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту у Вашингтон ми домовилися з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів", – сказав Зеленський, не навівши подробиць.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві наприкінці вересня. На ньому президент України анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

Голова МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому. У листопаді від закликав посилити співпрацю оборонних індустрій країн Європейського Союзу і країн, які хочуть стати членами ЄС.