Зеленский анонсировал конференцию оборонной промышленности Украины и США

Украина и Соединенные Штаты в декабре проведут совместную конференцию по вопросам обороны, к которой будут привлечены представители промышленности и власти.

Об этом в вечернем обращении в пятницу объявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей – всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны", – отметил президент.

Он уточнил, что мероприятие состоится в Вашингтоне в продолжение Форума оборонных индустрий, который Киев организовал у себя в сентябре.

"Активно движемся с Соединенными Штатами по совместному производству оружия. Во время моего визита в Вашингтон мы договорились с президентом Байденом о вполне конкретных вещах, которые можем сделать вместе. И это точно усилит и американцев, и украинцев, и наших партнеров", – сказал Зеленский, не приведя подробностей.

Напомним, Форум оборонных индустрий проходил в Киеве в конце сентября. На нем президент Украины анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома. В ноябре от призвал усилить сотрудничество оборонных индустрий стран Европейского Союза и стран, которые хотят стать членами ЕС.