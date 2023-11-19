ЗМІ: У Конгресі хочуть схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

Про це йдеться в публікації телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, чітко дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього пріоритетом у період між Днем подяки та Різдвом.

Він зазначив, що американські законодавці розпочнуть роботу над проєктами допомоги Україні та Ізраїлю, а також імміграційним пакетом, який має забезпечити ресурси для безпеки кордонів.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, який є рішучим прихильником фінансування України та Ізраїлю, регулярно контактує зі спікером Палати Майклом Джонсоном щодо додаткової допомоги.

Маккол нещодавно повернувся з поїздки до Ізраїлю і заявив, що ізраїльські лідери наполягають на якнайшвидшому наданні допомоги з боку США.

Джерело в комітеті повідомило NBC News, що Маккол регулярно отримує дзвінки від лідерів Ізраїлю та України, які все більше занепокоєні тим, що критично важлива підтримка з боку Сполучених Штатів може ніколи не надійти.

Чотири джерела в Сенаті повідомили NBC News, що період між Днем подяки і Різдвом має вирішальне значення, і що як серед республіканців, так і серед демократів існує занепокоєння, що якщо графік зміститься до Нового року, то шанси ухвалити всі чотири пункти плану – допомогу Ізраїлю, Україні та Індо-Тихоокеанському регіону, а також безпеку кордонів – різко зменшаться.

"Моє найкраще припущення, що Ізраїль буде прийнятий окремо, а Україна – в тандемі з прогресом на кордоні", – сказав один із законодавців.

Раніше стало відомо, що республіканці у Конгресі погрожують заблокувати виділення допомоги Україні, якщо вона не включатиме рішення щодо безпеки американських кордонів.

У четвер президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.