Остин: Пентагон будет работать с Конгрессом для одобрения допфинансирования для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины, и его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Я и дальше наблюдаю двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса, и я знаю, что есть некоторые вещи, над которыми нам нужно продолжать работать, чтобы получить одобрение дополнительного запроса, и мы будем продолжать работать с Конгрессом над этим", – сказал глава Пентагона.

Остин признал, что некоторые члены Конгресса "имеют дельные вопросы" относительно поддержки Украины, "на которые мы ответим".

"То, что здесь (в Украине. – Ред.) происходит, имеет значение не только для Украины, но и для всего мира. Речь идет о международном порядке, основанном на правилах. Речь идет о том, чтобы не жить в мире, где диктатор может однажды проснуться и решить аннексировать собственность своего мирного соседа", – пояснил он.

Во время визита в Киев Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Как известно, администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.