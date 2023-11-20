Остін про постачання Україні Taurus і F-16: У цій війні немає "магічної кулі"

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що у війні на кшталт повномасштабної агресії Росії проти України значення має не те, яка саме зброя надається Києву, а те, як її використовують й інтегрують.

Про це Остін сказав на пресконференції в понеділок під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

Шефа Пентагону попросили прокоментувати слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що далекобійні ракети Taurus не зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.

"Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей (тобто в Україні. – Ред.), не існує "магічної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили і засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою", – вважає Остін.

Він підкреслив, що це стосується всіх типів зброї, які отримала чи може отримати Україна – від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.

На початку листопада глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна все ще розраховує отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Водночас посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю "ЄП", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.