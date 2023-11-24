Фінляндія може на Різдво відкрити пункти пропуску на кордоні з РФ

У Фінляндії допускають можливість відкрити на Різдво пункти пропуску, закриті на кордоні з РФ у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Як пише "Європейська правда", про це Yle заявив заступник начальника прикордонної служби Маркку Хассінен.

Таку можливість він пояснив тим, що нове рішення уряду закрити всі, крім одного, прикордонні переходи з РФ скасувало попереднє рішення про закриття пунктів пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала.

"На практиці це працює так: якщо в уже ухвалене рішення не вносять якихось змін, то дія рішення припиняється до Різдва (до 23 грудня). Але наскільки я розумію, не виключено, що рішення доведеться переглянути раніше", – зазначив Хассінен.

Водночас заступник начальника прикордонної служби вказав на те, що практичні наслідки закриття пунктів пропуску постійно оцінюються, і з огляду на це ухвалюються рішення.

Раніше уряд Фінляндії вирішив закрити сім із восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Напередодні прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо дав зрозуміти, що уряд може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Москвою нелегальних мігрантів як зброї.