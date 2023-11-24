Финляндия может на Рождество открыть пункты пропуска на границе с РФ

В Финляндии допускают возможность открыть на Рождество пункты пропуска, закрытые на границе с РФ в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

Как пишет "Европейская правда", об этом Yle заявил заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен.

Такую возможность он объяснил тем, что новое решение правительства закрыть все, кроме одного, пограничные переходы с РФ отменило предыдущее решение о закрытии пунктов пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала.

"На практике это работает так: если в уже принятое решение не вносят каких-то изменений, то действие решения прекращается до Рождества (до 23 декабря). Но насколько я понимаю, не исключено, что решение придется пересмотреть раньше", – отметил Хассинен.

В то же время заместитель начальника пограничной службы указал на то, что практические последствия закрытия пунктов пропуска постоянно оцениваются, и с учетом этого принимаются решения.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников.

В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал понять, что правительство может закрыть остальные пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с РФ, из-за использования Москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.