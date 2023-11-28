Кулеба бойкотуватиме зустріч ОБСЄ через поступки РФ з боку головуючої Македонії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ", – заявив він.

Йдеться про засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 30 листопада – 1 грудня, що проходитиме у Північній Македонії у Скоп’є. Країна дала дозвіл на в'їзд членів російської делегації і погодилась відкрити свій повітряний простір для літака Лаварова попри те, що раніше авіапростір держави був закритий для російських літаків через приєднання до санкцій Європейського Союзу.

Речник уточнив у коментарі "ЄвроПравді", що йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ. На рівні посла українська делегація буде присутньою.

Ніколенко зазначив, що Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої держави та особисто глави МЗС Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Він також подякував Скоп’є за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час головування.

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році.

Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.

За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ", – наголосив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що країни-учасниці у нинішніх обставинах мають разом працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, але не надсилати їй сигналів про можливість повернення до "нормальної" співпраці, як до 24 лютого 2022 року, оскільки ця країна розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту.

"З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ.

При цьому Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського", – підсумував Олег Ніколенко.

Нагадаємо, минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступною головуючою країною в ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

Минулого тижня уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російського літака, що перевозитиме делегацію для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ. Болгарія підтвердила, що для цього дозволила його проліт через свій повітряний простір.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС закрили свій повітряний простір для російських літаків. Північна Македонія приєдналась до цього рішення

На минулорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, яку приймала Польща, Варшава відмовилася впустити Лаврова до країни.