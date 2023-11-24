Північна Македонія пустить Лаврова з почтом на зустріч ОБСЄ

Уряд Північної Македонії на засіданні у п’ятницю дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить пресреліз уряду в Скоп’є.

Рішення північномакедонського уряду дозволяє Міністерствам оборони та закордонних справ "ухвалювати додаткові рішення про видання дозволів на проліт і приземлення російських літаків під час тринадцятої міністерської зустрічі у Скоп’є в період з 29 листопада по 1 грудня".

"Це доповнення відповідає регламенту ЄС і положенням обмежувальних засобів, які передбачають виключення з обмежень, про які йдеться, для міжнародних конференцій, як-то саміт ОБСЄ у Скоп’є", – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, до складу російської делегації входитиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, "його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарову, та 24 журналісти – загалом 85 людей.

Голова північномакедонського МЗС Буяр Османі раніше говорив, що участь російської делегації в міністерській зустрічі ОБСЄ під питанням, бо повітряний простір його країни й сусідніх держав закритий для російських літаків через приєднання до санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Як відомо, на торішній міністерській зустрічі ОБСЄ, яку приймала Польща, Варшава відмовилася впустити Лаврова до країни. Цей крок викликав гнів Москви, яка назвала відмову "безпрецедентною і провокаційною".

Україна неодноразово закликала виключити Росію з ОБСЄ. Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія зараз "вбиває" організацію, додавши, що "легко собі уявляє" її без російської присутності.