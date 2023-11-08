ЗМІ: Мальта може головувати в ОБСЄ замість Естонії через позицію РФ

Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у 2024 році через те, що кандидатуру Естонії, яка має перебрати цю роль, блокує Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета The Times of Malta.

За інформацією неназваних джерел видання, Росія розглядає можливість піти на компроміс і підтримати головування в ОБСЄ Мальти, яку вона вважає "нейтральною". До Мальти з цього питання звертались щонайменше дві країни, які саме – не уточнюється.

Мальтійський міністр закордонних справ Ян Борг у коментарі The Times of Malta не підтвердив і не спростував інформації, але вказав, що Мальта спільно з країнами-членами ЄС і далі підтримує кандидатуру Естонії як головуючої в ОБСЄ держави.

"Для Мальти ОБСЄ залишається дуже важливою організацією, і ми будемо підтримувати всі зусилля, спрямовані на її збереження", – додав він.

Мальта – нейтральна держава, яка не є членом НАТО, але після вторгнення в Україну засудила агресію Росії та, як член Європейського Союзу, приєдналась до усіх його санкцій проти Москви.

Естонія ще у 2020 році висловила бажання взяти на себе головування в ОБСЄ, що одразу ж викликало спротив Росії. Напруженість загострилась після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ще у травні тодішній глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявляв, що Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.

На цьому тлі в ОБСЄ шукають способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.