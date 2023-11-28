Главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ из-за участия РФ

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вместе с главой МИД Украины будут бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в Скопье на этой неделе в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Как пишет "Европейская правда", об этом в совместном заявлении сказали министры иностранных дел стран Балтии – Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы Габриэлюс Ландсбергис и Эстонии Маргус Тсахкна.

По их словам, присутствие Лаврова рискует легитимизировать агрессора Россию как законного члена сообщества свободных наций, преуменьшить жестокие преступления, которые совершает РФ, и примириться с вопиющим нарушением и неуважением России к основополагающим принципам и обязательствам ОБСЕ.

"Агрессивная война и зверства РФ против ее суверенного и мирного соседа Украины грубо нарушают международное право, включая Устав ООН, и являются нападением на ОБСЕ и ее основополагающие принципы", – заявили министры.

В заявлении говорится, что ОБСЕ изначально была создана для развития европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира, тогда как Россия своими незаконными и жестокими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в сфере безопасности.

"На самом деле, сегодня Европа нуждается в безопасности от России и против России, а не вместе с ней", – заявили они.

Как отметил Тсахкна, Россия воспользуется этой возможностью для распространения своей пропаганды и подрыва единства Запада.

Он отметил, что Эстония не может сидеть за одним столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести присутствие Лаврова, ведь это противоречит нашим фундаментальным принципам.

"Дело в том, что пока в Скопье проходит встреча ОБСЕ, российская военная машина нападает на невинных украинцев и депортирует детей, не моргнув глазом. Место Лаврова – в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ", – подчеркнул Тсахкна.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, на прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

На прошлой неделе правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российского самолета, перевозящего делегацию РФ для участия в министерской встрече ОБСЕ. Болгария подтвердила, что для этого позволила его пролет через свое воздушное пространство - несмотря на то, что после полномасштабного вторжения России в Украину, европейские страны закрыли возможность перелетов для российских самолетов.