Естонія про головування Мальти в ОБСЄ: Не дамо РФ зруйнувати організацію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, чия країна претендувала на головування в ОБСЄ у 2024 році попри спротив Росії, прокоментував призначення на цю роль Мальти.

Свій коментар Тсахкна опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правди".

Голова естонського МЗС пояснив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.

"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – підкреслив Тсахкна.

Estonia is not withdrawing its candidacy for #OSCE chairmanship. However, since our candidacy is conclusively blocked, we are not opposing the alternative proposal by North Macedonia.



Russia’s goal is to derail OSCE but we will not give them a chance to destroy the organisation.