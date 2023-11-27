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Естонія про головування Мальти в ОБСЄ: Не дамо РФ зруйнувати організацію

Понеділок, 27 листопада 2023, 22:19

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, чия країна претендувала на головування в ОБСЄ у 2024 році попри спротив Росії, прокоментував призначення на цю роль Мальти.

Свій коментар Тсахкна опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правди".

Голова естонського МЗС пояснив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.

"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – підкреслив Тсахкна.

Минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

У понеділок Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році.

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