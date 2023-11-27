Естонія про головування Мальти в ОБСЄ: Не дамо РФ зруйнувати організацію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, чия країна претендувала на головування в ОБСЄ у 2024 році попри спротив Росії, прокоментував призначення на цю роль Мальти.

Свій коментар Тсахкна опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правди".

Голова естонського МЗС пояснив, що Естонія не відкликає свою кандидатуру на головування в Організації.

"Однак, оскільки наша кандидатура остаточно заблокована, ми не виступаємо проти альтернативної пропозиції Північної Македонії", – додав він.

"Мета Росії – розвалити ОБСЄ, але ми не дамо їй шансу зруйнувати організацію", – підкреслив Тсахкна.

Estonia is not withdrawing its candidacy for #OSCE chairmanship. However, since our candidacy is conclusively blocked, we are not opposing the alternative proposal by North Macedonia.



Russia’s goal is to derail OSCE but we will not give them a chance to destroy the organisation. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 27, 2023

Минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

У понеділок Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році.