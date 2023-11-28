Болгарія підтвердила, що дозволила проліт літака з Лавровим

Болгарія підтвердила дані про те, що надала дозвіл на проліт над своїм повітряним простором літака з російською делегацією на чолі з главою МЗС Сергєєм Лавровим для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Болгарії, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у болгарському МЗС, дозвіл надали на підставі запиту від колег з Північної Македонії.

У відомстві наголосили, що наданий дозвіл є тимчасовим і дійсний протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

У МЗС Болгарії додали, що цей дозвіл підпадає під винятки щодо застосування режиму санкцій ЄС проти Лаврова.

"Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є особами, що перебувають під санкціями ЄС, про що прямо йдеться у відповідній ноті болгарської сторони", – йдеться в повідомленні.

Напередодні посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова заявила, що отримала від болгарської влади дозвіл на проліт літака з Лавровим.

Минулого тижня уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ. При цьому, за даними ЗМІ, проти такого кроку виступила міністерка оборони країни Слав'янка Петровська.