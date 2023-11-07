В РФ говорят, что их кабель в Финском заливе повредили на несколько часов раньше Balticconnector

Российская госкомпания Ростелеком заявила, что их кабель в Финском заливе испортился за несколько часов до того, как произошли повреждения на газопроводе и кабели между Эстонией и Финляндией.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

"Ростелеком" заявил, что повреждение их оптоволоконного кабеля произошло в 28 км от поврежденной секции газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию.

В компании утверждают, что проблему заметили еще накануне – 7 октября в 23:30 по московскому времени (газопровод, напомним, был поврежден между 1 и 2 часами ночи 8 октября по эстонскому времени).

"Ростелеком" не уточнил в заявлении, что, по их мнению, стало причиной инцидента.

Ремонт кабеля, начавшийся 5 ноября, продлится ориентировочно 10 дней – в зависимости от погодных условий.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Впоследствии обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией – вероятно, в то же время, как был поврежден газопровод Balticconnector.

Финское Национальное бюро расследований на данном этапе считает, что повреждение Balticconnector, вероятнее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.