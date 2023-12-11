У Брюсселі не виключають рішення саміту ЄС про допомогу Україні без голосу Орбана

У Європейському Союзі не виключають, що рішення саміту ЄС стосовно додаткової допомоги Україні те середньострокового перегляду бюджету можуть бути ухвалені в обхід Угорщини, яка їх блокує.

Про це на зустрічі з журналістами у понеділок сказав високопосадовець ЄС, передає кореспондент "Європейської правди".

Під час брифінгу в посадовця спитали, чи існує в ЄС "план Б" на випадок, якщо Будапешт відмовиться схвалювати додаткове фінансування для Києва. Як відомо, Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

"Коли є бажання, є можливість", – лаконічно прокоментував співрозмовник.

Пізніше на уточнення, чи є таке бажання у 26 держав-членів ЄС за винятком Угорщини, високопосадовець відповів: "Побачимо".

За даними ЗМІ, станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

Паралельно напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня активізувались контакти між Києвом і Будапештом.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром у неділю на інавгурації президента Аргентини, а міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто провели першу особисту зустріч з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.