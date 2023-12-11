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У Брюсселі не виключають рішення саміту ЄС про допомогу Україні без голосу Орбана

Понеділок, 11 грудня 2023, 20:03

У Європейському Союзі не виключають, що рішення саміту ЄС стосовно додаткової допомоги Україні те середньострокового перегляду бюджету можуть бути ухвалені в обхід Угорщини, яка їх блокує.

Про це на зустрічі з журналістами у понеділок сказав високопосадовець ЄС, передає кореспондент "Європейської правди".

Під час брифінгу в посадовця спитали, чи існує в ЄС "план Б" на випадок, якщо Будапешт відмовиться схвалювати додаткове фінансування для Києва. Як відомо, Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

"Коли є бажання, є можливість", – лаконічно прокоментував співрозмовник.

Пізніше на уточнення, чи є таке бажання у 26 держав-членів ЄС за винятком Угорщини, високопосадовець відповів: "Побачимо".

Сійярто після зустрічі з Кулебою не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС

За даними ЗМІ, станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України. 

Паралельно напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня активізувались контакти між Києвом і Будапештом.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром у неділю на інавгурації президента Аргентини, а міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто провели першу особисту зустріч з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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