Єрмак поговорив із головою МЗС Угорщини, яка блокує рішення щодо України в ЄС

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні ОП вказано, що Єрмак пообіцяв Сійярто ухвалення в найближчі дні "низки важливих євроінтеграційних законопроєктів". Голова Офісу президента висловив сподівання на "позитивне рішення" саміту ЄС 14-15 грудня щодо початку переговорів з Україною про членство в Євросоюзі.

Сторони також домовились працювати над майбутньою зустріччю президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Напередодні Сійярто заявив, що голова ОП нібито скасував заплановану напередодні грудневого саміту ЄС зустріч із ним. У Києві тоді сказали, що зустріч відклали до остаточного узгодження змін до законів про права меншин.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

За даними ЗМІ, через опозицію Будапешта держави Євросоюзу досі не дійшли згоди щодо формулювання підсумкового рішення саміту ЄС.