В Брюсселе не исключают решения саммита ЕС о помощи Украине без голоса Орбана

В Европейском Союзе не исключают, что решение саммита ЕС относительно дополнительной помощи Украине и среднесрочного пересмотра бюджета могут быть приняты в обход Венгрии, которая их блокирует.

Об этом на встрече с журналистами в понедельник сказал высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондент "Европейской правды".

Во время брифинга у чиновника спросили, существует ли в ЕС "план Б" на случай, если Будапешт откажется одобрять дополнительное финансирование для Киева. Как известно, Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

"Когда есть желание, есть возможность", – лаконично прокомментировал собеседник.

Позже на уточнение, есть ли такое желание у 26 государств-членов ЕС за исключением Венгрии, чиновник ответил: "Посмотрим".

По данным СМИ, по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматривать на саммите лидеров Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Параллельно накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря активизировались контакты между Киевом и Будапештом.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером в воскресенье на инаугурации президента Аргентины, а министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели первую личную встречу с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

На прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.