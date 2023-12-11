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В Брюсселе не исключают решения саммита ЕС о помощи Украине без голоса Орбана

Понедельник, 11 декабря 2023, 20:03

В Европейском Союзе не исключают, что решение саммита ЕС относительно дополнительной помощи Украине и среднесрочного пересмотра бюджета могут быть приняты в обход Венгрии, которая их блокирует.

Об этом на встрече с журналистами в понедельник сказал высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондент "Европейской правды".

Во время брифинга у чиновника спросили, существует ли в ЕС "план Б" на случай, если Будапешт откажется одобрять дополнительное финансирование для Киева. Как известно, Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

"Когда есть желание, есть возможность", – лаконично прокомментировал собеседник.

Позже на уточнение, есть ли такое желание у 26 государств-членов ЕС за исключением Венгрии, чиновник ответил: "Посмотрим".

Сийярто после встречи с Кулебой не изменил мнения относительно решений об Украине на саммите ЕС

По данным СМИ, по состоянию на воскресенье Будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по Украине, которые должны рассматривать на саммите лидеров Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита; также он не хочет поддерживать многолетний инструмент финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Параллельно накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря активизировались контакты между Киевом и Будапештом.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером в воскресенье на инаугурации президента Аргентины, а министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели первую личную встречу с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

На прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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