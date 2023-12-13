Допомога США для України: Байден закликав республіканців Конгресу "зробити свою роботу"

Президент США Джо Байден закликав республіканців у Палаті представників схвалити допомогу Україні та Ізраїлю до перерви у роботі у зв’язку зі святами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter (X).

За словами Байдена, республіканці в Палаті представників хочуть піти на канікули, не ухваливши критично важливе фінансування для Ізраїлю та України. Також він наголосив на необхідності врегулювання ситуації на південному кордоні США.

"Щодо нашого кордону не можна сказати, що є криза, а потім сказати, що ви хочете поїхати на три тижні.

М'яч на їхньому полі.

Я роблю свою роботу. Республіканці в Конгресі повинні робити свою", – написав Байден.

Раніше Байден вкотре закликав членів Конгресу США не робити подарунка Путіну і не допустити подальшого відкладання рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Головним каменем спотикання між республіканцями й демократами є врегулювання міграції на південному кордоні США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.