Помощь США для Украины: Байден призвал республиканцев Конгресса "сделать свою работу"

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Палате представителей одобрить помощь Украине и Израилю до перерыва в работе в связи с праздниками.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter (X).

По словам Байдена, республиканцы в Палате представителей хотят уйти на каникулы, не приняв критически важное финансирование для Израиля и Украины. Также он отметил необходимость урегулирования ситуации на южной границе США.

"По нашей границе нельзя сказать, что есть кризис, а потом сказать, что вы хотите поехать на три недели.

Мяч на их поле.

Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны делать свою", – написал Байден.

Ранее Байден в очередной раз призвал членов Конгресса США не делать подарка Путину и не допустить дальнейшего откладывания решения о дополнительном финансировании для помощи Украине.

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс вряд ли одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины до Рождества, даже если в ближайшие дни обе партии заключат соглашение, которое это предусматривает.

Главным камнем преткновения между республиканцами и демократами является урегулирование миграции на южной границе США.

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

После встречи с Зеленским Байден заявил, что его администрация продолжит помощь Украине, но предупредил, что возможности это делать исчерпываются из-за отсутствия одобренного Конгрессом дополнительного финансирования.