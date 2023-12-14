Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв

Водій мікроавтобуса з польськими номерами в четвер наїхав на трьох українських водіїв, які ходили по пішохідному переходу біля пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська.

Про це "Радіо Свобода" розповів генеральний консул України в Любліні Олег Куць, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався на очах у працівників польської поліції, пише видання. Водія мікроавтобуса, який наїхав на українців, затримали й допитують.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини", – сказав Куць.

"Радіо Свобода" не уточнює обставини інциденту, але, ймовірно, українські водії ходили по переходу на знак протесту проти блокування кількох пунктів пропуску польськими перевізниками.

Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився. Втім, увечері проїзд частково перекрили фурою. З матеріалу RMF випливає, що вантажівка досі перешкоджає проїзду на КПП у Дорогуську, тому його пропускна здатність зменшена.

12 листопада у Держприкордонслужбі повідомили, що КПП "Дорогуськ-Ягодин" пропускає вантажі в обох напрямках. Загалом у чергах на західному кордоні – близько 5000 вантажівок.