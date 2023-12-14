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Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв

Четвер, 14 грудня 2023, 22:24

Водій мікроавтобуса з польськими номерами в четвер наїхав на трьох українських водіїв, які ходили по пішохідному переходу біля пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська.

Про це "Радіо Свобода" розповів генеральний консул України в Любліні Олег Куць, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався на очах у працівників польської поліції, пише видання. Водія мікроавтобуса, який наїхав на українців, затримали й допитують.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини", – сказав Куць.

Польські протестувальники хочуть блокувати КПП "Дорогуськ" до березня

"Радіо Свобода" не уточнює обставини інциденту, але, ймовірно, українські водії ходили по переходу на знак протесту проти блокування кількох пунктів пропуску польськими перевізниками.

Як відомо, з 6 листопада група польських перевізників блокує рух вантажів на кордоні з Україною. Віднедавна до них приєдналися словацькі перевізники.

11 грудня очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників і рух через цей КПП відновився. Втім, увечері проїзд частково перекрили фуроюЗ матеріалу RMF випливає, що вантажівка досі перешкоджає проїзду на КПП у Дорогуську, тому його пропускна здатність зменшена.

12 листопада у Держприкордонслужбі повідомили, що КПП "Дорогуськ-Ягодин" пропускає вантажі в обох напрямках. Загалом у чергах на західному кордоні – близько 5000 вантажівок.  

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