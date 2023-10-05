МЗС підтвердило загибель 9 українців у ДТП автобуса в Італії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України підтвердило, що в аварії з туристичним автобусом, що розбився біля італійської Венеції у Местре 3 жовтня, загинули 9 українців.

Як пише "Європейська правда", про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, поліція Венеції підтвердила загибель дев'яти українців та поранення шести.

"Українські консули сьогодні відвідають у лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться з їх станом і нададуть їм необхідну консульську допомогу", – зазначив Ніколенко.

Раніше про дев'ять загиблих українців у ДТП у Местре повідомляла префектура Венеції.

Загалом, стверджує префектура, жертвою ДТП стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії.