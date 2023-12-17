В Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами

Автобус из Украины с 53 пассажирами сегодня перевернулся в Словакии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Telegram сообщает журналист Виталий Глагола, опубликовав также фото ДТП.

По информации журналиста, автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся около восьми утра в воскресенье, 17 декабря вблизи села Даргов Требишевского района.

Он отметил, что на место происшествия выехали пожарные и медики, а пострадавшие пассажиры были в сознании с травмами головы и конечностей.

Глагола уточнил, что среди по меньшей мере семи раненых были дети.

Ранее две женщины и 6-летний ребенок погибли в результате аварии автобуса с украинскими пассажирами, произошедшей в польском селе Верешин Люблинского воеводства.

Перед этим в Венеции автобус упал с высоты около 10 метров и загорелся. Среди пассажиров были украинцы.

В общем жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

Напомним, в сентябре по меньшей мере два человека погибли в результате ДТП с автобусом на трассе Цетине – Будва в Черногории, в аварии также пострадали украинцы.