У Венеції розбився автобус, понад 20 загиблих

У районі Местре італійської Венеції автобус упав із висоти близько 10 метрів і загорівся, в результаті чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Correre della Sera.

За попередніми даними, автобус у вівторок ввечері з'їхав з проїжджої частини на шляхопроводі, пробив огорожу й упав із висоти близько десяти метрів. Під час падіння він зачепив лінії електропередач і зайнявся, тому що працював на метані.

Префектура Венеції повідомила, що в аварії загинула щонайменше 21 людина, ще 12 – поранені й кілька вважаються зниклими безвісти.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2023

Управління охорони здоров’я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень. На місце аварії прибули щонайменше 40 машин швидкої допомоги. Також на місце події прибули пожежники, які намагаються загасити вогонь.

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

Автобус належав компанії, яка здійснювала перевезення для кепмінгу, тому він був повен людей.

Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні висловила "найглибші співчуття, а також співчуття всього уряду" у зв'язку з аварією в Местре.

Нагадаємо, минулого місяця щонайменше двоє людей загинули внаслідок ДТП з автобусом на трасі Цетинє – Будва у Чорногорії, в аварії також постраждали українці.