Болгария отменила исключение из санкций ЕС против РФ и налог на транзит ее газа

Парламент Болгарии принял в первом и втором чтении запрет на экспорт топлива, произведенного из российской нефти, что было исключением из запрета ЕС, а также для облегчения вступления в Шенгенскую зону отменил налог на транзит газа российского "Газпрома" через свою территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БНТ Новости.

Законодатели ввели запрет на экспорт топлива, изготовленного из российской нефти, с 1 января, а с 1 марта приостанавливается переработка заводом "Лукойл" российской нефти.

Таким образом, София досрочно прекращает действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти морским транспортом, подпадающей под действие санкций, которое принесло России миллионы евро.

Депутаты также поддержали отмену торгового сбора на импорт и транзит российского природного газа. Это произошло после того, как Венгрия поставила Болгарии ультиматум и угрожала наложить вето на вступление в Шенген.

Исключение по нефти принесло России 2 миллиарда евро доходов от экспорта с момента введения санкций, что, по оценкам, привело к уплате Москве 1 миллиарда евро налогов.

Правительство Болгарии объявило о планах прекратить выходить из-под санкций 1 марта вместо предыдущего, самостоятельно установленного крайнего срока 31 октября. А в среду болгарские законодатели начали процесс превращения этого плана в закон: экономический комитет парламента проголосовал за это предложение. Однако в законопроекте не было ни одного упоминания о предельных ценах.

В то же время шантаж со стороны Венгрии по "Шенгену" из-за газового налога ранее признал и премьер-министр Болгарии Николай Денков.