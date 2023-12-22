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ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів

П'ятниця, 22 грудня 2023, 14:10

Європейська комісія повідомила, що відправляє в Україну ще 500 електрогенераторів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії в Twitter (Х) у п’ятницю, пише "Європейська правда".

У комісії відзначили, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, тож в Україну відправляють ще 500 електрогенераторів.

Таким чином загальна кількість генераторів, надісланих Україні, зросте до понад 5500, "щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб".

Генератори, отримані з аварійних резервів ЄС, розміщених у Польщі, варіюються від малих (12,5 кВА) до великих (1000 кВА), які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії. Вартість 500 електрогенераторів, які передають в Україну, становить 16,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше федеральний уряд Німеччини розпочав реалізацію чергового пакета допомоги Україні на суму 6,1 мільйона євро, який зокрема включає генератори, обігрівачі і намети.

А Федеральна рада Швейцарії оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.

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