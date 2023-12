ЄС надсилає Україні ще 500 електрогенераторів

Європейська комісія повідомила, що відправляє в Україну ще 500 електрогенераторів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії в Twitter (Х) у п’ятницю, пише "Європейська правда".

У комісії відзначили, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, тож в Україну відправляють ще 500 електрогенераторів.

Таким чином загальна кількість генераторів, надісланих Україні, зросте до понад 5500, "щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб".

