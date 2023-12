ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов

Европейская комиссия сообщила, что отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter (Х) в пятницу, пишет "Европейская правда".

В комиссии отметили, что жестокие атаки России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру уязвимой, поэтому в Украину отправляют еще 500 электрогенераторов.

Таким образом общее количество генераторов, присланных Украине, возрастет до более 5500, "чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддержать работу жизненно важных служб".

Continued brutal attacks by Russia have left Ukrainian energy infrastructure fragile.



We are sending an additional 500 power generators to Ukraine, bringing the total to over 5,500, to ensure a sufficient energy supply and to keep vital services running.#StandWithUkraine