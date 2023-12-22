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ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов

Пятница, 22 декабря 2023, 14:10

Европейская комиссия сообщила, что отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter (Х) в пятницу, пишет "Европейская правда".

В комиссии отметили, что жестокие атаки России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру уязвимой, поэтому в Украину отправляют еще 500 электрогенераторов.

Таким образом общее количество генераторов, присланных Украине, возрастет до более 5500, "чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддержать работу жизненно важных служб".

Генераторы, полученные из аварийных резервов ЕС, размещенных в Польше, варьируются от малых (12,5 кВА) до больших (1000 кВА), которые способны обеспечить энергией целые больницы в случае отключения электроэнергии. Стоимость 500 электрогенераторов, которые передают в Украину, составляет 16,5 миллионов евро.

Напомним, ранее федеральное правительство Германии начало реализацию очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро, который в частности включает генераторы, обогреватели и палатки.

А Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.

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