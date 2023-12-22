ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов

Европейская комиссия сообщила, что отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter (Х) в пятницу, пишет "Европейская правда".

В комиссии отметили, что жестокие атаки России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру уязвимой, поэтому в Украину отправляют еще 500 электрогенераторов.

Таким образом общее количество генераторов, присланных Украине, возрастет до более 5500, "чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддержать работу жизненно важных служб".

Continued brutal attacks by Russia have left Ukrainian energy infrastructure fragile.



We are sending an additional 500 power generators to Ukraine, bringing the total to over 5,500, to ensure a sufficient energy supply and to keep vital services running.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) December 22, 2023

Генераторы, полученные из аварийных резервов ЕС, размещенных в Польше, варьируются от малых (12,5 кВА) до больших (1000 кВА), которые способны обеспечить энергией целые больницы в случае отключения электроэнергии. Стоимость 500 электрогенераторов, которые передают в Украину, составляет 16,5 миллионов евро.

Напомним, ранее федеральное правительство Германии начало реализацию очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро, который в частности включает генераторы, обогреватели и палатки.

А Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.