ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Европейская комиссия сообщила, что отправляет в Украину еще 500 электрогенераторов.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter (Х) в пятницу, пишет "Европейская правда".
В комиссии отметили, что жестокие атаки России сделали украинскую энергетическую инфраструктуру уязвимой, поэтому в Украину отправляют еще 500 электрогенераторов.
Таким образом общее количество генераторов, присланных Украине, возрастет до более 5500, "чтобы обеспечить достаточное энергоснабжение и поддержать работу жизненно важных служб".
Continued brutal attacks by Russia have left Ukrainian energy infrastructure fragile.— European Commission (@EU_Commission) December 22, 2023
We are sending an additional 500 power generators to Ukraine, bringing the total to over 5,500, to ensure a sufficient energy supply and to keep vital services running.#StandWithUkraine
Генераторы, полученные из аварийных резервов ЕС, размещенных в Польше, варьируются от малых (12,5 кВА) до больших (1000 кВА), которые способны обеспечить энергией целые больницы в случае отключения электроэнергии. Стоимость 500 электрогенераторов, которые передают в Украину, составляет 16,5 миллионов евро.
Напомним, ранее федеральное правительство Германии начало реализацию очередного пакета помощи Украине на сумму 6,1 миллиона евро, который в частности включает генераторы, обогреватели и палатки.
А Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.